"Wir haben erfreulicherweise weiterhin eine konstant gute Auslastung bei Mikron Automation, wo wir in den USA und in der Schweiz auch Anlagen für die Herstellung von Covid19 Tests bauen."von Bob Buchheit Moneycab: Herr Cathomen, in Frankreich und Deutschland erholt sich die Industrieproduktion deutlich von der Coronakrise. Spüren Sie das auch? Bruno Cathomen: Nein, noch nicht. Wir haben erfreulicherweise weiterhin eine konstant gute Auslastung bei Mikron Automation, wo wir in den USA und in der Schweiz auch Anlagen für die Herstellung von Covid19 Tests bauen.

