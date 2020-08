Der USD/CAD fiel am Dienstag bis auf 1,3133 und schloss am Freitag bei 1,3187, da der Kanadische Dollar seine Gewinne der vergangenen Woche trotz einer allgemeinen USD-Erholung aufrecht erhielt. Der Markt wartet auf die Erholung, und darunter wird der Loonie zu leiden haben, wenn der USD weiter an Boden gewinnt, so Joseph Trevisani, Analyst bei FXStreet. ...

