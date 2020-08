Auch wenn es im Technologiesektor in den letzten Wochen zu einigen Übertreibungen kam, ist die Situation nicht identisch mit der Dotcom-Blase.St. Gallen - Die Weltwirtschaft befindet sich in der stärksten Rezession seit fast einhundert Jahren. Das Coronavirus ist alles andere als unter Kontrolle. Millionen haben schon oder werden noch ihre Stelle verlieren. Am Aktienmarkt ist davon wenig zu spüren. Das gilt insbesondere für die Technologieaktien, die von neuem Höchststand zu neuem Höchststand eilen. Der Kurs der Aktie von Tesla ist seit...

Den vollständigen Artikel lesen ...