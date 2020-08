Nach deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche hat sich der Euro zunächst stabilisiert. Für Belastung hatten unter anderem schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone gesorgt.Frankfurt - Der Euro hat am Montagvormittag zum Dollar leicht zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen (1,1797). Zum Franken ist die Veränderung hingegen minimal. Das EUR/CHF-Währungspaar lag zulegt bei 1,1759 nach 1,0761 am frühen Morgen. Entsprechend ist das USD/CHF-Paar leicht gesunken, und zwar auf 0,9108 von 0,9123.

Den vollständigen Artikel lesen ...