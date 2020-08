Die neugegründete Dachgenossenschaft Vianova eG will eine nachhaltige Mobilität in Gemeinschaft fördern und so die klimaschonende Mobilitätswende voranbringen. Im Fokus der geplanten Dienstleistungen stehen ländliche Räume. Zwölf Unternehmen aus ganz Deutschland, darunter zehn Energiegenossenschaften, haben die Dachgenossenschaft Vianova eG gegründet. Der Verbund will Energiegenossenschaften, Unternehmen, Kommunen, Vereine, Wohnungsbaugenossenschaften und Wohnprojekte bei der Umsetzung klimaschonender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...