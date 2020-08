Der AUD/USD erholt sich von den Verlusten am Freitag - Die hohe Risikobereitschaft am Montag begünstigt den Aussie - Der von der Chicago Fed ermittelte National Activity Index enttäuschte die Devisenanleger - Der AUD/USD schloss am Freitag moderat im Minus, konnte seine Verluste zu Wochenbeginn jedoch wieder wettmachen. Grund dafür war die höhere ...

