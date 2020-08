Der Euro gewinnt am Montag gegenüber dem japanischen Yen, scheitert jedoch an einer Erholung über eine Schlüsselmarke zurück - Der EUR/JPY befindet sich nach wie vor im Aufwind, aber bleibt im Korrekturmodus - Der EUR/JPY verzeichnete am Freitag den ersten Wochenverlust, nachdem er zuvor achtmal in Folge gestiegen war. Die Korrektur ging von 126,75 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...