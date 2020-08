Mehr als einen Monat vor dem Start der Saison des Elche-Mollar-Granatapfels deutet alles darauf hin, dass die Produktion im Durchschnitt um rund 20% sinken könnte, so Pedro Valero, Präsident von ASAJA Elche, in einer Erklärung in dem Magazin Mercados. Foto © Granada Mollar de Elche DOP Zu den Gründen zählt Valero einige Probleme während der Zeit der...

Den vollständigen Artikel lesen ...