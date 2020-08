Während der S&P 500 am Montag aufgrund des Optimismus in Bezug auf medizinische Fortschritte bei einem möglichen Coronavirus-Impfstoff auf Rekordhochs kletterte, vermittelten Marktinterna oder Daten, die aus konstitutionellen Aktien abgeleitet wurden, ein relativ nüchternes Bild. Am Montag notierten nur 59% der S&P 500-Aktien über ihrem einfach gleitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...