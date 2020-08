Der Analyst der Commerzbank AG, Carsten Fritsch, sagte in am Montag, dass Gold in eine Phase der Konsolidierung eingetreten ist, da die Investoren sich an der Nachfrage nach ETFs orientieren. Wichtige Zitate "Gold konsolidiert nach seinem raschen Anstieg bis Anfang August weiter. Dies lässt sich auch an der abwartenden Haltung der ETF-Anleger ablesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...