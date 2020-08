Der neuseeländische (NZ) Finanzminister Grant Robertson sagte in einer Erklärung am Dienstag, das Finanzministerium erwarte, dass der Lockdown in Auckland das BIP 500 Millionen NZD pro Woche kosten werde. Er fügte hinzu, dass die Schätzung des Finanzministeriums in den Bereich anderer Wirtschaftsprognosen von 300-600 Millionen NZ$ pro Woche passt. ...

