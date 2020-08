Im zweiten Quartal 2020 ist in Folge der Covid-19-Krise die Gesamtbeschäftigung im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,6% gefallen.Neuenburg - Im 2. Quartal 2020 ist in Folge der Covid-19-Krise die Gesamtbeschäftigung (Anzahl Stellen) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,6% gefallen (-1,1% zum Vorquartal). In Vollzeitäquivalenten sank die Beschäftigung im selben Zeitraum um 0,2%. In der gesamten Wirtschaft wurden 22'500 offene Stellen weniger gezählt als im entsprechenden Vorjahresquartal (-26,9%) und auch der Indikator der...

