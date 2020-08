Das Berliner Energieunternehmen Enpal arbeitet ab sofort mit dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller LONGi zusammen. Durch die strategische Partnerschaft will das Unternehmen effizienter Photovoltaik-Anlagen in Deutschland installieren können. Erst 2017 gegründet, hat die Enpal Gruppe schon über 4.000 Mietkunden von Solarlösungen in Deutschland. Das junge Berliner Solarunternehmen Enpal konnte eigenen Angaben zufolge sein Wachstum während der Corona-Pandemie verdoppeln. Aktuell verbaut Enpal durchschnittlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...