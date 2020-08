Frankfurt/Main - Bundestrainer Joachim Löw hat insgesamt drei Neulinge in den Kader für die Nations-League-Spiele der Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien und die Schweiz berufen. Das teilte der DFB am Dienstag mit.



Neben Außenverteidiger Robin Gosens (Atalanta Bergamo) wurden demnach Torwart Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) sowie Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) erstmals für den Kader der A-Nationalmannschaft nominiert. Dafür verzichtete Löw auf eine Berufung von Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Leon Goretzka, die zuletzt mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen hatten. Die DFB-Elf wird am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und am 6. September in Basel gegen die Schweiz spielen.

