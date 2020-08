Die Wall Street startete gemischt in den neuen Handelstag - Der S&P 500-Index erreichte ein neues Allzeithoch von über 3.430 Punkten - Finanzwerte legten dank steigender US-Renditen kräftig zu - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA begannen den Tag am Dienstag wenig verändert, aber der S&P-500-Index erreichte zu Börsenbeginn ein neues Rekordhoch ...

