Zu den Investoren gehören unter anderem die Digitalagentur Panter oder auch Business Angel Jean-Marc Hensch, der dem Unternehmen als Advisor zur Verfügung steht.Zürich - Das 2018 gegründete Startup Boomerang Ideas schliesst eine Finanzierungsrunde in sechsstelliger Höhe erfolgreich ab. Mit dem Kapital will das Jungunternehmen in der Schweiz zur ersten Anlaufstelle für quantitative Marktforschung auf Social Media werden. Ferner gewährt Innosuisse dem Startup Forschungsgelder für eine Validierungsstudie, welche von der Universität Zürich durchgeführt wird.

