Berlin - Eine der Oppositionsführerinnen in Weißrussland, Marija Kolesnikowa, hat Machthaber Alexander Lukaschenko scharf für einen Auftritt mit einer Kalaschnikow kritisiert. "Lukaschenko ist offenbar verrückt geworden, es wirkt wie ein schlechter Hollywood-Film: Ein komischer Mann mitten im Zentrum von Minsk mit Kalaschnikow, an der Seite seine Sicherheit", sagte Kolesnikowa der "Bild".



Auf die Frage, ob die Demonstranten jetzt Angst haben, sagte sie: "Der einzige Mann, der offenbar Angst hat, ist Lukaschenko. Deshalb zeigt er sich ja mit der Kalaschnikow und den Omon-Leuten." Auf die Frage, wie lange die Proteste anhalten müssen, damit Lukaschenko abtritt, sagte sie: "Alles, was wir machen, ist ein Prozess. Es wird nicht an einem Tag passieren."

