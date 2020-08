Der EUR/USD gewann am Dienstag vor dem Hintergrund einer erneuten Dollar-Schwäche wieder an Fahrt - Die USD-Bullen ignorierten den Anstieg der US-Anleiherenditen - Der enttäuschende US-Verbrauchervertrauensindex konnte dem USD keine Verschnaufpause verschaffen - Der EUR/USD bleibt im frühen US-Handel gut unterstützt und navigiert in der Nähe der ...

