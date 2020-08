Der AUD/USD sucht am Dienstag nach einer klaren Richtung - Der US-Dollar-Index erholte sich moderat nach seinem Abstecher unter 93,00 - Das Verbrauchervertrauen verschlechterte sich im August - Der AUD/USD kletterte im europäischen Handel in Richtung 0,7200 Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten und drehte gen Süden, als der Greenback in der ...

