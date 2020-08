Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE FNN) hat untersucht, in welchen Umfang Betriebsmittel höhere Spannungen im Stromnetz bewältigen können. Denn weil der Netzausbau für den Umbau des Energiesystems nicht so schnell möglich ist, muss das bestehende Netz soweit wie möglich ausgenutzt werden. Beim Umbau des Energiesystems auf Basis erneuerbarer Energien ist neben der Strombelastbarkeit auch die Spannungshöhe entscheidend, wenn es um die Auslastung des Netzes geht: Der Fokus in der öffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...