In einem Interview mit Bloomberg TV sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Kansas City, Esther George, am Mittwoch, dass die Inflation keine Gefahr darstelle, solange die US-Wirtschaft nicht wieder in Gang kommt. "Was wir heute sehen, sind im Allgemeinen deflationäre Kräfte", fügte George hinzu und bemerkte, dass es erste Anzeichen einer ...

