Es wird erwartet, dass der AUD/USD in den nächsten Wochen innerhalb der Spanne von 0,7130-0,7260 bleiben wird, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der AUD handelte gestern zwischen 0,7150 und 0,7198 und damit in einer engeren Seitwärtsrange als von uns erwartet (0,7140/0,7200). Das Aufwärtsmomentum nimmt an Fahrt ...

