In der ersten Hälfte des Jahres beliefen sich die peruanischen Blaubeerexporte auf insgesamt 44.770.000 USD, was einen Rückgang von 47,5% im Vergleich mit dem gleichen Zeitraum 2019 (85.394.000 USD) bedeutet und seine Ursache in den Folgen von Covid-19, ihren niedrigen Preisen und dem mexikanischen Wettbewerb hat, berichtete die Vereinigung der Exporteure (Asociación de...

