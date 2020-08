Die gewerblichen und umfangreicheren Testfelder der "Von"-Brombeere expandieren in einer Reihe von internationalen Anbauregionen. Die Sorte wird von Global Plant Genetics (GPG) in allen weltweiten Gebieten außerhalb der USA geleitet und wurde an der North Carolina State University gezüchtet. "Von"-Brombeere mit hervorragendem Aroma, Ertrag und Fruchtqualität....

Den vollständigen Artikel lesen ...