Die Bevölkerung der Schweiz belief sich per 31. Dezember 2019 auf 8'606'000 Personen. In fast allen Kantonen nahm die Bevölkerung zu.Neuenburg - Die definitiven Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung und Haushalte des Bundesamtes für Statistik (BFS) bestätigen die Trends, die sich bereits in den im April publizierten provisorischen Zahlen abgezeichnet haben. Die Bevölkerung der Schweiz wuchs 2019 im Vergleich zu 2018 um 0,7% und erreichte Ende 2019 8,6 Millionen Personen. In fast allen Kantonen nahm die Bevölkerung zu.

