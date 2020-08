Valleix tritt per 1. September 2020 die Nachfolge von Niels Kuijer an, der seine internationale Karriere im Hauptsitz von Nespresso fortsetzt.Lausanne - Ab dem 1. September 2020 wird Jean-Luc Valleix Geschäftsführer von Nespresso Schweiz. Er tritt damit die Nachfolge von Niels Kuijer an. Dieser hat die Zugänglichkeit des Nespresso-Angebotes für Kundinnen und Kunden erfolgreich weiter ausgebaut und den Bedürfnissen des Marktes angepasst. Mit der Öffnung des Recyclingsystems für die Aluminiumkapselindustrie hat er zudem einen starken...

Den vollständigen Artikel lesen ...