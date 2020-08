Der digitale Schweizer Franken von Sygnum macht Kartensysteme überflüssig, reduziert Kosten und Betrugsrisiken und wickelt Transaktionen in Echtzeit ab.Zürich - Die Sygnum Bank, Coinify und Galaxus kündigen die weltweit erste E-Commerce-Transaktion mit einem von einer Bank ausgegebenen Stablecoin an. Der digitale Schweizer Franken (DCHF) von Sygnum, dessen Wert eins zu eins an den Schweizer Franken geknüpft ist, macht Kartensysteme überflüssig, reduziert Kosten und Betrugsrisiken und wickelt Transaktionen in Echtzeit ab.

