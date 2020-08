Chinas Außenministerium bezeichnete die US-Sanktionen in seiner letzten, am Donnerstag veröffentlichten Erklärung als gravierende Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Zusätzliche Zitate "US-Sanktionen sind ungerechtfertigt." "Der US-Verteidigungsminister, Mark Esper, redet Unsinn." "China hält sich an internationale Gesetze und UN-Konventionen." ...

