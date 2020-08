FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 390 (405) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2200 (1840) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 805 (800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MCBRIDE PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 240 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES ASHTEAD TARGET TO 2800 (2450) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2150 (1720) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EXPERIAN TARGET TO 2820 (2550) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES G4S PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES INTERTEK TARGET TO 5750 (5250) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RENTOKIL INITIAL TARGET TO 620 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RESUMES PHOENIX GROUP WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 791 PENCE - MS CUTS HOMESERVE TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1370 (1250) PENCE - RBC RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 180 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 265 (220) PENCE - 'NEUTRAL'



