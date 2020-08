In einem gemeinsamen Präsidentenbrief hat sich der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) mit dem Deutschen Bauernverband e. V. (DBV) und dem Deutschen Raiffeisenverband e. V. (DRV) an die Metro AG gewandt und Forderungen an Lieferanten um zusätzliche Rabatte scharf kritisiert. Bildquelle: Shutterstock.com Die Verbandspräsidenten Jürgen Mertz, Joachim Rukwied und Franz-Josef...

Den vollständigen Artikel lesen ...