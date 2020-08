Trump akzeptiert Nomination und präsentiert sich seinem Land einmal mehr als Mann von Recht und Ordnung.Washington - Mit einem Schreckensszenario für den Fall eines Wahlsiegs der US-Demokraten hat Präsident Donald Trump zum Abschluss des Parteitags der Republikaner für seine Wiederwahl geworben. "Niemand wird in Bidens Amerika sicher sein", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) über seinen Herausforderer Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. "Solange ich Präsident bin...

Den vollständigen Artikel lesen ...