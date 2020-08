Der EUR/USD bildete am Donnerstag eine Doji-Candle. - Fed Powell führte am Donnerstag ein durchschnittliches Inflationsziel ein - Der EUR/USD ist unentschlossen geworden, wie die Doji-Candle am Donnerstag deutlich machte. Das Paar schlug aus, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, ein durchschnittliches Inflationsziel von 2% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...