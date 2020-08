Unser letzter Trade mit Nordex ISIN: DE000A0D6554 hat nicht funkioniert. So viel Wahrheit muss sein. Die Zahlen kamen bei den Anlegern nicht gut an. Nordex wurde in Folge abgestraft und Nordex musste am 13. August die Unterstützung bei 10,00 Euro testen. Der Test ist geglückt, denn der Kurs drehte bei 10,06 Euro wieder nach oben ab. Nordex ist aber immer für eine positive Meldung gut und hat am Dienstag einen Auftragseingang von einem Neukunden aus ...

