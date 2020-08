Die langfristigen Inflationserwartungen der USA, dargestellt durch die 10-Jahres-Breakeven-Rate, stiegen am Donnerstag auf 1,73%. Das ist nach Angaben der St. Louis Federal Reserve der höchste Stand seit dem 24. Januar. Die Inflationserwartungen sind in den vergangenen fünf Monaten stark von 0,5% auf 1,73% gestiegen und könnten in naher Zukunft weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...