Das Plus war nahezu gleich hoch wie im Juli, als das Barometer den stärksten monatlichen Anstieg seit Beginn der berechneten Werte zu Anfang der 1990er Jahre anzeigte.Zürich - Das KOF Konjunkturbarometer ist im August den dritten Monat in Folge kräftig angestiegen. Das Plus war dabei nahezu gleich hoch wie im Vormonat, als das Barometer den stärksten monatlichen Anstieg seit Beginn der berechneten Werte zu Anfang der 1990er Jahre anzeigte. Der Absturz im Frühling dieses Jahres war allerdings auch der heftigste in der Geschichte des Barometers.

