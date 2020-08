Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle stieg auf 239.507, mit insgesamt 9.288 Todesfällen, wie das Deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mitteilte. Die Zahl der Infektionen stieg in Deutschland am Freitag um 1.576, während die Zahl der Todesfälle um drei zulegte. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle steigt landesweit auf rund 17.020, die höchste ...

