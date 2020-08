FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1710 (1580) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 800 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 770 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3500 (3600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HELICAL PRICE TARGET TO 350 (375) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 590 (700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 860 (710) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 600 (565) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 700 (930) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 775 (650) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 201 (246) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1100 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1265 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 940 (910) PENCE - 'BUY'



