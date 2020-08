Das Bundeswirtschaftsministerium strebt an, das Gesetzgebungsverfahren für das Erneuerbare-Energien-Gesetz noch in diesem Jahr abzuschließen. Die neue Fassung soll dann zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.Es ist eine kleine Randnotiz in dem Papier, in dem das Bundeswirtschaftsministerium den Umsetzungsstand des "Aktionsprogramms zur Stärkung der Windenergie an Land" darlegt. Demnach will das Ministerium die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes "in Kürze" vorlegen, und der Abschluss der Gesetzgebung soll "noch dieses Jahr" erfolgen. Die Kabinettszeitplanung, die pv magazine vorliegt, passt ...

