Erstmals hat Portugal kombinierte Photovoltaik- und Speicherprojekte ausgeschrieben. Q Cells hat dabei den Zuschlag für sechs der zwölf Projekte mit insgesamt 315 MW Leistung erhalten. Q Cells hat sich in Portugals zweiter Solar-Auktion die Rechte über den Netzanschluss von rund 315 MW an neuer Photovoltaik- und Speicherleistung gesichert. In der Auktion Ende August 2020 gewann das Unternehmen sechs von insgesamt zwölf Losen. Die neuerliche Photovoltaik-Auktion in Portugal umfasste insgesamt 700 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...