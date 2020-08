Der EUR/JPY erreichte am Freitag neue Jahreshöchststände bei 126,80 - Unmittelbar darüber liegt die 127,00 als Widerstand - Für den EUR/JPY gab es am Freitag bisher eine recht volatile Sitzung, in der es gelang, neue 2020 Jahreshöchststände im Bereich von 126,75/80 zu erreichen. Kurz darauf kam es zu einem Rückgang zur 125,60. Im Bereich des neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...