Die deutschen Coronavirus-Hilfsmassnahmen seien absolut notwendig, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag. "Wir können uns alle vereinbarten Coronavirus-Hilfsmassnahmen leisten, wir gehen mit der Coronavirus-Hilfe für die Wirtschaft nicht in der Zukunft nicht zu weit", so Merkel weiter. "Andere EU-Länder profitieren von der europäischen Coronavirus-Hilfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...