Doron Zimmermann wechselte von der Schweizerischen Post zu Huawei, wo er in den letzten zweieinhalb Jahren bei deren grösster Business Unit, der PostMail, als Head of Security & Safety fungierte.Zürich - Mit Dr. Doron Zimmermann hat Huawei Schweiz einen versierten Cyber-Security-Spezialisten mit breitem Netzwerk und langjähriger Führungserfahrung in vergleichbaren Positionen als neuen Chief Cybersecurity Officer gewonnen. Doron Zimmermann wird direkt an Wang Haitao, CEO von Huawei Schweiz, rapportieren. Zu den Aufgaben des 50-jährigen Schweizers zählt es, die auf Cyber Security...

Den vollständigen Artikel lesen ...