Baden-Baden - Der Deutschrapper "AK Ausserkontrolle" ist mit "A.S.S.N. 2" neu auf Platz 1 der Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf Platz zwei stiegen ebenfalls neu ein die deutsche Rockband Tocotronic aus Hamburg mit "Sag alles ab". Platz drei belegen wie in der Vorwoche Deep Purple mit ihrem Album "Whoosh!". In den Single-Charts sind die drei vordersten Plätze allesamt neu besetzt: Auf Rang eins Capital Bra & Cro mit "Frühstück in Paris", dahinter Bausa & Juju mit "2012", und auf dem dritten Platz die Ärzte mit "Morgens Pauken". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.



Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de