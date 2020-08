Die persönlichen Ausgaben stiegen im Juli in den USA stärker als erwartet - Der US-Dollar-Index erfährt nach den Daten eine bescheidene Erholung - Die persönlichen Ausgaben stiegen in den USA im Juli auf Monatsbasis um 1,9%, wie die am Freitag veröffentlichten Daten des US Bureau of Economic Analysis ergaben. Dieser Wert folgte dem Anstieg von 6,2% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...