Berlin - Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland legen nicht mehr zu. Auf Basis direkter Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen, die täglich von der dts Nachrichtenagentur ausgewertet werden, sank der Reproduktionsfaktor am Freitag auf 1,0 - zum ersten Mal seit Mitte Juli.



Das bedeutet, dass im statistischen Durchschnitt jeder Infizierte lediglich genau eine weitere Person ansteckt - aber nicht wie in den letzten Wochen noch mehr. Die Zahl der Infizierten steigt damit linear, aber nicht mehr exponentiell. Die Daten des Robert-Koch-Instituts beziehen sich auf einen anderen Meldeweg und enthalten zudem diverse Schätzungen, sie kommen zu einem anderen Ergebnis. Aber auch nach RKI-Angaben ist der R-Wert in den letzten Tagen deutlich gesunken, je nach Auswertungsform sogar schon unter eins.

