Der EUR/USD handelt flat bei 1,1905, während die Bullen bereit sind, den Aufschwung wieder aufzunehmen, da der 4-Stunden-Chart am Montag auf weitere Kursgewinne hinweist und ein Widerstand liegt am Tageshoch von 1,1930, so Yohay Elam, Analyst bei FXStreet. Wichtige Punkte "Der EUR/USD handelt auf dem 4-Stunden-Chart über den 50, 100 und 200 Simple ...

