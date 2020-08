Der Eurokurs hat am Montag an seine jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1955 US-Dollar.Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat am Montag an seine jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1955 US-Dollar. Am Vormittag war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1884 Dollar gefallen. Bereits am Freitag hatte der Eurokurs zugelegt. Auch zum Franken legte der Euro damit zuletzt etwas zu. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am Nachmittag bei 1,0777 nach je 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...