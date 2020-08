Die People's Bank of China (PBOC) gibt am Montag eine Erklärung ab, in der sie die wichtigsten Maßnahmen zur Vertiefung der marktbasierten Zinsreformen darlegt. Wichtige Zitate Die Verbesserung von Chinas Benchmark-Zinssatzsystem ist der Schlüssel zur Vertiefung der marktbasierten Zinsreform". "Wir werden die Interbanken-Reposätze der Depotbanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...