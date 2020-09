Aldo Empirico, bisher Prokurist bei der Hausladen Fruchthandels GmbH in München wurde in die Geschäftsführung der Hausladen Fruchthandels GmbH berufen. "Wir freuen uns sehr, dass Aldo Empirico jetzt in der Geschäftsleitung aktiv mitarbeitet", so die beiden Inhaber des traditionsreichen Familienunternehmens, Andreas und Christoph Buchner. "Seine Berufung war...

