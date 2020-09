Die Aktienindizes an der Wall Street begannen die Woche gemischt - Der S&P-500-Index hat Mühe, über die Marke von 3.500 Punkten zu steigen - Energieaktien schneiden beim frühen Handel am Montag unterdurchschnittlich ab - Der S&P-500-Index, der in der vergangenen Woche um 3,25% zulegte, eröffnete am Montag unverändert und verzeichnete zuletzt kleine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...